الإمارات وولاية تكساس الأميركية تتبادلان الاعتراف واستبدال رخص القيادة

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وقعت وزارة الداخلية الإماراتية مذكرة تفاهم مع إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأميركية بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الوطنية أنّ مذكرة التفاهم تنص على “الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات وولاية تكساس الأميركية، واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي”.

وأوضحت أنّ ذلك “بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة”.

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