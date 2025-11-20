الاتحاد الأوروبي يسعى لتكييف حماية المستهلك مع منصات التسوق عبر الإنترنت

afp_tickers

1دقيقة

كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء استراتيجية لتكييف قواعد حماية المستهلك مع التطور السريع لمنصات التجارة الإلكترونية مثل “شي إن” و”تيمو”.

وقال المفوض الأوروبي مايكل مكغراث “يجب علينا التأكد من أن قانون المستهلك الأوروبي يضمن حماية متينة”.

وتُتَّهم منصات التسوق عبر الإنترنت الآسيوية الكبيرة بإغراق السوق الأوروبية بمنتجات زهيدة السعر وغير مطابقة للمواصفات، وبالمنافسة غير العادلة والتلويث البيئي والعمالة غير الكريمة.

وستقدم المفوضية الأوروبية مشروع قانون العام المقبل يهدف خصوصا إلى تنظيم النمو السريع لتلك المنصات.

وأوضح المفوض الأوروبي أن هذا النص “سيتطرّق إلى الممارسات التي تتلاعب بالمستهلكين في كثير من الأحيان، وتشجعهم على تمضية المزيد من الوقت عبر الإنترنت وإنفاق المزيد من الأموال مقارنة بما كانوا يعتزمون إنفاقها في البداية”.

