الاقتصاد البريطاني حقّق نموا أعلى من المتوقع قبل الحرب في الشرق الأوسط
حقّق الاقتصاد البريطاني نموا أعلى من المتوقع في شباط/فبراير، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت بيانات رسمية الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة حقق نموا بنسبة 0,5 في المئة في شباط/فبراير، مقارنة بنمو قدره 0,1 في المئة في كانون الثاني/يناير.
وكانت تقديرات المحلّلين ترجح نموا بنسبة 0,1 في المئة في شباط/فبراير.
وفي حين من المتوقع أن يعاني الناتج البريطاني في الفترة المقبلة جراء ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، الا أن بيانات شباط/فبراير تعدّ بمثابة دفعة غير متوقعة للحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر.
وتشير التوقعات الى أن الحزب سيتكبّد خسائر فادحة أمام حزب الإصلاح اليميني المتطرّف في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها الشهر المقبل.
من جانبه، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل حاد للأداء الاقتصادي لبريطانيا هذا العام، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
ورجّح أنّ الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 0,8 في المئة في 2026، مقارنة بنسبة 1,3 في المئة التي قدّرها في توقعات نشرها في كانون الثاني/يناير.
بكب/ناش/كام