البابا يعيّن مهاجرا مولودا في السلفادور أسقفا في ولاية أميركية

عيّن البابا لاوون الرابع عشر الجمعة مهاجرا مولودا في السلفادور أسقفا في ولاية فرجينيا الغربية، وذلك بعد أسابيع من سجال دار بين الحبر الأعظم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مؤخرا وجّه البابا المولود في الولايات المتحدة والذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ عدد أتباعها حول العالم 1,4 مليار نسمة، انتقادات لسياسات ترامب، خصوصا في ما يتّصل بالهجرة والحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن الفاتيكان في بيان تعيين إيفيليو مينخيبار-أيالا البالغ 56 عاما أسقفا في ولاية فرجينيا الغربية، وهو حاليا أسقف معاون في واشنطن.

مينخيبار-أيالا المولود في السلفادور هاجر إلى الولايات المتحدة في العام 1990، وفق سيرة ذاتية له منشورة في الموقع الإلكتروني لأبرشية واشنطن.

وتطرّق في مقابلات أجريت معه الى فقر عاشه وفراره هربا من النزاع في بلده الأم ووصوله إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئ.

في العام الماضي، قال في مقابلة إنه احتُجز في بادئ الأمر في المكسيك أثناء محاولته الوصول إلى الولايات المتحدة، واضطر لدفع رشوة للخروج من مركز الاحتجاز ومن ثم عبور الحدود في تيخوانا.

سيم كاهنا في العام 2004 وأصبح أسقفا في العام 2023.

وأعلن الفاتيكان الجمعة تعيينه أسقفا لأبرشية ويتلينغ-تشارلستون في ولاية فرجينيا الغربية.

وكان لاوون الرابع عشر قد اعتبر الشهر الماضي أن تهديد ترامب بتدمير إيران “غير مقبول”، وحضّ الأميركيين على مطالبة ممثليهم في الكونغرس “بالعمل من أجل السلام”.

واستدعى ذلك انتقادات لاذعة من الرئيس الأميركي الذي هاجم الحبر الأعظم ووصفه بأنه “ضعيف” و”غير كفؤ في السياسة الخارجية”.

وندّد البابا بمعاملة “مهينة” يلقاها مهاجرون في الولايات المتحدة داعيا إلى معاملتهم بـ”إنسانية”.

