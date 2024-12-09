البحث عن المعتقلين في السجون مستمر بعد سقوط الأسد

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تتواصل في سوريا الإثنين عمليات بحث مكثّفة عن معتقلين في زنزانات تحت الأرض في سجن صيدنايا، أكبر السجون السورية الذي تفيد منظمات غير حكومية بتعرّض المساجين فيه للتعذيب، بينما تستمرّ الاحتفالات في دمشق بسقوط حكم بشار الأسد في أعقاب هجوم خاطف نفّذته فصائل المعارضة.

وغداة نقطة تحوّل تاريخية مع انتهاء حكم عائلة الأسد الذي امتدّ أكثر من نصف قرن في سوريا، أرسلت منظمة “الخوذ البيضاء” فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا الواقع على بعد ثلاثين كيلومترا من دمشق، “للبحث عن أقبية سرية داخله يُتوقع وجود معتقلين فيها”.

وقالت المنظمة إنّ الوحدات التي أرسلتها “تضم فريق بحث وإنقاذ وفريقاً لنقب الجدران وفريقاً لفتح الأبواب الحديدية وفريق كلاب مدربة، وفريق إسعاف”.

في وسط دمشق، استمرّ السوريون في التدفّق إلى ساحة الأمويين بعد رفع حظر التجوّل الليلي الذي فرضته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سيطرتها على العاصمة الأحد.

وقالت ريم رمضان (49 عاما) وهي موظفة في وزارة المالية من ساحة الأمويين “شعورنا لا يوصف لأننا لم نكن نتخيّل في يوم من الأيام أن نتخلّص من هذا الكابوس، نشعر أنّنا ولدنا من جديد”.

وعلى وقع إطلاق النار احتفالا وأصوات أبواق السيارات، أضافت رمضان لوكالة فرانس برس “على مدى 55 عاما، كنّا نخاف أن نقول أي كلمة … حتى في البيت، كنّا نخفض صوتنا إذا أردنا التحدّث عنه (الأسد)، كنّا نقول إنّ الجدران لها أذنان. لا يمكن تصديق ما حصل، هل يا ترى هذا حلم؟”.

ذكرت وكالات أنباء روسية أن الأسد الذي حكم سوريا بيد من حديد طيلة 24 عاما، اتجه إلى موسكو مع عائلته بعد فراره من البلاد في مواجهة الهجوم الخاطف الذي بدأته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. غير أنّ الكرملين رفض تأكيد وجوده على الأراضي الروسية.

من تركيا المجاورة أيضا تدفّق الكثير من السوريين العائدين إلى بلدهم عبر بوابة جيلفي غوزو الحدودية. وقال حمد محمود (34 عاما) الذي جاء من اسطنبول حيث عمل في مطعم، “أنتظر هذه اللحظة منذ 14 عاما، كنت أريد أصبح طيارا، اضطُررت للتخلّي عن كلّ شيء. كنّا نواجه كلّ المجرمين، الأسد والروس والإيرانيين”.

– “حماية جميع الأقليات” –

يعدّ الهجوم الذي شهدته سوريا غير مسبوق باتساع نطاقه منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد في العام 2011 والتي قمعتها السلطات بعنف، قبل أن تتحول إلى نزاع دامٍ أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وتسبب بدمار واسع.

وخلال تقدم الفصائل من معقلها في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، أعلنت إطلاق سراح عدد من السجناء “المحتجزين ظلما” في عدد من السجون الحكومية.

وبعد ساعات من الإطاحة بحكم الأسد، وصل قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إلى الجامع الأموي في دمشق، حيث أشاد بالنصر “التاريخي”.

وقال الجولاني الذي بدأ باستخدام اسمه الحقيقي أحمد الشرع “هذا النصر يا أخواني تليد للأمة الإسلامية بأكملها، هذا النصر يا أخواني تاريخي للمنطقة”.

وأضاف “اليوم تتطهّر سوريا”، مشددا على أنّ “هذا النصر بعذابات الناس الذين قبعوا في السجون وقام المجاهدون بتحريرهم بكسر القيد رغما عن أنف الطاغية”.

وفي وقت سابق، طلب أحمد الشرع من مقاتليه الابتعاد عن المؤسسات العامة التي ظلت تحت إدارة رئيس الوزراء حتى “التسليم الرسمي” للمقار الحكومية.

كانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) تشكّل فرع تنظيم القاعدة في سوريا. ومنذ انفصالها عن القاعدة في العام 2016، يحاول الجولاني تغيير صورته وتقديم نفسه في مظهر أكثر اعتدالا، من دون أن يتمكن فعلا من إقناع المحللين أو حتى الحكومات الغربية التي تصنّف هيئة تحرير الشام مجموعة إرهابية.

في دمشق، اقتحم متظاهرون مواقع رمزية لحكم الأسد، كما تعرّض مقر إقامته للنهب وأُتى حريق على جزء من القصر الرئاسي.

وفي مختلف أنحاء البلاد، أسقط متظاهرون تماثيل للرئيس المخلوع ووالده حافظ الأسد الذي حكم سوريا من العام 1971 حتى وفاته في العام 2000.

وجاء ذلك بعدما انهارت القوات الحكومية في مواجهة هجوم استمرّ عشرة أيام، وتنازلت خلاله لفصائل المعارضة عن مناطق واسعة ومدن كبرى، في حلب (شمال) وحماة (وسط) ودرعا (جنوب) وحمص، قبل التنازل عن العاصمة.

ووسط التقدّم السريع الذي أحرزته فصائل المعارضة، قُتل 910 شخصا على الأقل، بينهم 138 مدنيا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد الإثنين إلى مقتل “11 مدنيا بينهم ستة أطفال، جميعهم أفراد عائلة واحدة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لمنزل في قرية المستريحة في ريف عين عيسى شمال الرقة ضمن مناطق الإدارة الذاتية” الكردية.

– “خطوة محدودة ومؤقتة” –

ينقل الهجوم الذي نفّذته فصائل المعارضة سوريا إلى مرحلة جديدة من عدم اليقين. وفيما رحّبت العديد من الدول بسقوط الأسد، حذّرت من الانجراف نحو التطرّف.

وبموازاة حالة عدم اليقين هذه، بدا واضحا تخلّي روسيا عن الأسد بعد سنوات من الدعم الذي قدّمته له. ووفقا لخبراء، فإنّ مردّ ذلك تركيز موسكو على أوكرانيا الذي ترافق مع ضعف إيران وحزب الله نتيجة المواجهة مع إسرائيل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين جلسة مغلقة لبحث التطوّرات في سوريا، بناء على طلب روسيا الحليف الرئيسي للأسد، بينما أكد الكرملين أنّ “من الضروري” مناقشة وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا مع السلطات المستقبلية.

من جانبها، دعت تركيا التي تدعم فصائل معارِضة وتستضيف ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها، إلى “تشكيل حكومة تضم الجميع”.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنّ “عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها”، مضيفا “يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية”.

كذلك، أعلنت فرنسا أنّها ستربط دعمها للانتقال السياسي بـ”احترام” حقوق النساء والأقليات والقانون الدولي.

على الجانب الإسرائيلي، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر أن السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود مع سوريا هي “خطوة محدودة ومؤقتة اتخذناها لأسباب أمنية”.

وبعد سقوط حكم الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد انهيار اتفاق “فض الاشتباك” للعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأمر الجيش بـ”الاستيلاء” على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة.

احتلت إسرائيل القسم الأكبر من مرتفعات الجولان خلال حرب العام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومنذ العام 1974، كانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم “يوندوف”، تنظم دوريات في المنطقة العازلة.

بور-كاب/ناش/ص ك