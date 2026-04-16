البحرين ستحاكم ضابطا بتهمة “الاعتداء المفضي الى الموت” بحق ناشط شيعي موقوف

afp_tickers

3دقائق

أعلنت البحرين الخميس إحالة ضابط استخبارات إلى المحاكمة بتهمة “الاعتداء المفضي الى الموت”، وذلك بعدما أفادت منظمات حقوقية بوفاة ناشط شيعي أثناء احتجازه الشهر الماضي.

وجاء في بيان لوحدة التحقيق الخاصة الحكومية على منصة انستغرام “أعلنت وحدة التحقيق الخاصة اليوم عن انتهاء تحقيقاتها بشأن وفاة أحد الموقوفين، وإحالتها مرتكب الواقعة محبوسا للمحاكمة الجنائية، مسندة إليه تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت”.

وذكرت الوحدة أنها تلقت خبر وفاة الموقوف في 27 آذار/مارس عبر “مواقع التواصل الاجتماعي وإخطار من المفتش العام لدى جهاز المخابرات الوطني”.

وأكّدت أن “المتوفى كان موقوفا لدى الجهاز، وأنه تعرض لاعتداء من قبل أحد منتسبيه، مما ألحق به إصابات عديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بإصابات”.

وبحسب “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” ومقره لندن، أوقف محمد الموسوي (32 عاما)، مع أصدقاء له عند نقطة تفتيش في 19 آذار/مارس.

وأضاف أن عائلته، التي لم تحصل على أي معلومات عنه منذ توقيفه، تلقت اتصالا صباح الجمعة للحضور إلى المستشفى العسكري لتسلّم جثته.

وأظهرت صور نشرها المعهد آثار ضرب وإصابات على الوجه والجسد والقدمين، ما يثير “مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب قبل وفاته”، بحسب المنظمة.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بوفاته، وقالت إن الجثة تحمل آثار تعذيب واضحة.

وأفادت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بأن “المتوفى كان موقوفا على ذمة قضية سعي وتخابر ونقل معلومات للحرس الثوري الإيراني”.

وسبق للموسوي أن أمضى 12 عاما في السجن، على غرار مئات المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات مؤيدة للديموقراطية عام 2011.

وكان من بين نحو 1500 سجين شملهم عفو وأُفرج عنهم في العام 2024.

أدت الهجمات الإيرانية على الخليج ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، إلى تصاعد التوترات في المملكة الخليجية التي تقطنها غالبية من الشيعة، وتحكمها أسرة آل خليفة السنية.

ومنذ بدء الحرب، تشددت السلطات إزاء كل من يُعرب عن دعمه أو تعاطفه مع طهران. وُجّهت اتهامات بالتجسس للبعض، واعتُقل أكثر من 200 شخص، معظمهم من المسلمين الشيعة، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس استند إلى مقابلات مع ناشطين وأقارب المعتقلين.

وتنفي البحرين شنّ حملة قمع ضد مواطنيها على أساس انتمائهم الديني.

بور-ايه/هت/كام