البرهان يعين مسؤولا سابقا بالأمم المتحدة رئيسا للوزراء في السودان

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين مرسوما بتعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة والمرشح الرئاسي السابق كامل إدريس رئيسا للوزراء.

ينصب المرسوم لأول مرة رئيسا للوزراء منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالقيادة المدنية وأنشأ حكومة تصريف أعمال.

ومن غير الواضح مدى السلطة التي سيتمتع بها رئيس الوزراء في الوقت الذي يخوض فيه الجيش حربا مدمرة ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ويأتي تعيين إدريس بعد أقل من شهر من تعيين البرهان للدبلوماسي دفع الله الحاج علي رئيسا للوزراء بالإنابة، في خطوة لم تُطبق على ما يبدو.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعاد البرهان تعيين سلمى عبد الجبار المبارك في المجلس السيادي الحاكم، كما عين نوارة أبو محمد محمد طاهر في ذلك المجلس.

وكان من المتوقع اختيار رئيس وزراء مدني جديد وإجراء تعديل حكومي بعد أن سيطر الجيش على العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع في أواخر مارس آذار.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 بين الجانبين بعد اختلافهما على دمج القوات، مما أدى إلى دمار كبير في البلاد. وتعاونت القوتان في تنفيذ انقلاب 2021 الذي عرقل عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

ووجهت قوات الدعم السريع ضربة للحكومة التي يقودها الجيش بسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة في الأسابيع القليلة الماضية على بورتسودان.