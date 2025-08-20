The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أطلق البيت الأبيض الثلاثاء حسابه على “تيك توك”، المنصّة التي ما زالت مهدّدة بالحظر في الولايات المتّحدة إذا لم يتخلّ مالكها الصيني عن السيطرة عليها.

وفي أول منشور له على هذه الشبكة الاجتماعية، شارك البيت الأبيض على حسابه الرسمي مقطع فيديو مدّته 27 ثانية عرض فيه مقتطفات لترامب بالصوة والصورة، مرفقة بتعليق “أميركا عادت! ما الجديد يا تيك توك؟”.

وكتبت الرئاسة الأميركية في وصف الحساب “أهلا بكم في العصر الذهبي لأميركا”.

وبعد ثلاث ساعات من نشر هذا الفيديو الأول، حصد الحساب الرسمي للبيت الأبيض أكثر من 25 ألف متابع.

ويضمّ حساب ترامب الشخصي على تيك توك أكثر من 110 ملايين متابع، على الرّغم من أنّ الرئيس لم ينشر على هذه المنصة أيّ منشور منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يوم الانتخابات الرئاسية التي عادت به إلى السلطة.

وتيك توك تطبيق مملوك لشركة بايت دانس الصينية.

وبموجب قانون أقرّه الكونغرس في 2024، فإن التطبيق مهدّد بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخلّ الشركة الصينية عن سيطرتها عليه. 

وبرّر مشرّعون جمهوريون وديموقراطيون يومها هذا النصّ بإبداء قلقهم من أن تستخدم الصين بيانات مستخدمي التطبيق أو أن تحاول بواسطته التأثير على الرأي العام الأميركي.

لكنّ ترامب أرجأ مرارا المهلة النهائية المحدّدة لبيع الشبكة الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. وأقرّ الرئيس الجمهوري بأنّ لديه “بعض الضعف تجاه تيك توك”. 

والمهلة النهائية المحدّدة حاليا أمام بايت دانس لبيع تيك توك تنتهي في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

