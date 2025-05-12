الصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بعد محادثات في جنيف

الصين والولايات المتحدة الأمريكية متفائلتان بعد محادثات الرسوم الجمركية في جنيف Keystone-SDA



اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بينهما بعد محادثات تجارية رفيعة المستوى في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفقًا لبيان مشترك، فإن الاتفاق ستطبق مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

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أدى هذا الخبر إلى مكاسب قوية في أسعار الأسواق المالية الدولية، بينما تعرض اليورو لضغوط مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقًا للبيان المشترك، ستنخفض التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 30%، بعد أن كانت سابقًا عند 145%. وستنخفض الرسوم الإضافية التي تفرضها بكين على الواردات من الولايات المتحدة من 125% إلى 10%.

اجتمعت وفود من الجانبين في جنيف، سويسرا، لإجراء مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت كل من الولايات المتحدة والصين لاحقًا إلى إحراز تقدم في المفاوضات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

واتفق الجانبان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري، وفقًا لما قاله نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ، بحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية. وسيتم العمل على التفاصيل في أقرب وقت ممكن.



وأعلنت الصين والولايات المتحدة بيانا مشتركا اليوم الاثنين. ووصف خه لي فنغ المحادثات في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها “منفتحة وبناءة”. وكان الاجتماع في جنيف خطوة مهمة نحو حل الخلافات في الرأي من خلال الحوار، ووضع الأساس لتعميق التعاون.

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