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التشيك تحد من احتمالات نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس قريبا

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براج (رويترز) – قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا يوم الخميس إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس “في اللحظة المناسبة”، مما يحد من احتمال اتخاذ الخطوة في وقت قريب، بعدما كانت الحكومة قد أشارت إلى ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل عام 2023.

وجمهورية التشيك حليف قوي لإسرائيل على الساحة الدولية، وفي بعض الأحيان كانت تنشق عن صفوف حلفائها في الاتحاد الأوروبي في إجراءات التصويت بالأمم المتحدة المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط.

وبعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023، قال فيالا إن نقل السفارة إلى القدس من تل أبيب قد يتم في غضون أشهر، لكنه أشار يوم الخميس إلى أن هذه الخطوة قد تكون بعيدة المنال بعض الشيء.

وأوضح فيالا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي “دعونا نوضح الأمر.. جمهورية التشيك ستنقل السفارة، لأن هذا هو الصواب، والأمر لا يتعلق بالإجراء (نفسه) بل بتوقيته”.

وقال إن هذه الخطوة يتعين ألا تأتي في وقت تكون فيه إسرائيل في حالة حرب مع حماس في غزة، ومن الناحية المثالية عندما تتوسع اتفاقيات إبراهيم لتشمل المزيد من الشركاء. واتفاقيات إبراهيم هي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأضاف “علينا أن نصبر قليلا، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نكون مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة إذا حانت اللحظة المناسبة”.

وافتتحت جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس عام 2021، وهي خطوة أثارت احتجاجات من السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية.

وإذا فعلت التشيك ذلك ستكون ثاني دولة في حلف شمال الأطلسي تنقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة، التي اتخذت الخطوة في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها.

وتعتبر حكومة إسرائيل القدس عاصمة أبدية موحدة للبلاد، رغم عدم الاعتراف الدولي بذلك.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

واحتلت إسرائيل القدس في حرب 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

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