التلفزيون الإيراني: مسودة اتفاق مع أمريكا تنص على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري

(لتصحيح الفقرة الأولى لتوضيح أن التلفزيون الرسمي هو من حصل على المسودة، وليس طهران ولتغيير المصدر في العنوان)

دبي 27 مايو أيار (رويترز) – قال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الصراع.

وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها.

وقال التلفزيون الرسمي إن الإطار، الذي يستثني السفن العسكرية ويفترض أن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لم ينجز بعد، وإن طهران لن تتخذ أي خطوات من دون “تأكيد ملموس”.

وأضاف أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فربما يُعتمد قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

وتنبثق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الناشئة من محادثات غير مباشرة انطلقت بعد الحرب التي اندلعت في فبراير شباط، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.

واندلعت الحرب بعد تصعيد حاد بين إيران وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام، إذ تبادل الجانبان الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، ما أدى إلى تعطيل حركة الشحن في الخليج وجر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري وأثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد علي فرج ومحمود رضا مراد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)