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الجنائية الدولية تأمر بإعادة النظر في طعون إسرائيل بشأن جرائم حرب بغزة

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أمستردام (رويترز) – أمر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس هيئة قضاة أدنى درجة بإعادة النظر في طعون إسرائيل على اختصاص المحكمة بشأن أوامر الاعتقال الصادرة بحق اثنين من قادة إسرائيل العام الماضي.

وقالت دائرة الاستئناف إن المحكمة لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية طلبات أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب إدارتهما لحرب غزة.

وكانت ما تسمى بالدائرة التمهيدية قضت بأن طعون إسرائيل يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان “خطأ قانونيا”.

وأضافت الدائرة أن دفوع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي.

وبناء على ذلك، نقضت دائرة الاستئناف القرار وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن إسرائيل على اختصاص المحكمة.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يدرس الحكم الجديد، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ونفى قادة إسرائيليون وفلسطينيون مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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