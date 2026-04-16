الجيش الأمريكي: مستعدون لضرب محطات إيرانية إذا صدرت أوامر

واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الخميس إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران ليس إلا مثالا على السلوك “المهذب” خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية، وإن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لضرب محطات توليد الكهرباء وقطاع الطاقة الإيراني إذا صدرت الأوامر بذلك.

وأضاف هيجسيث، وهو يتحدث لوسائل لإعلام وبجانبه اثنان من كبار ضباط الجيش الأمريكي، أنه ينبغي لإيران أن تختار بحكمة وهي تستعد للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتابع قائلا “نستعد بقوة أكبر من أي وقت مضى، وبمعلومات مخابرات أفضل. نحن على أهبة الاستعداد لضرب بنيتكم التحتية الحيوية ذات الاستخدام المزدوج، ومحطات توليد الكهرباء المتبقية لديكم، وقطاع الطاقة. ونفضل ألا نضطر إلى فعل ذلك”.

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء تفاؤلها إزاء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وحذرت في الوقت نفسه من أنها ستكثف الضغط الاقتصادي على طهران إذا استمرت في تحديها.

وشمل ذلك فرض حصار على إيران دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، أجبر خلاله الجيش الأمريكي 13 سفينة على العودة. وتطبق الحصار عشرات السفن الحربية والطائرات الأمريكية، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عسكري.

ويأمل ترامب في أن يُجبر الحصار إيران على قبول الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط، بما في ذلك فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقارب خُمس صادرات النفط والغاز العالمية. وقال ترامب إن ذلك كان أيضا شرطا لوقف إطلاق النار الذي سينتهي الأسبوع المقبل.

وأسفرت الحرب عن أكبر اضطراب في إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق.

وقال محللون إن إيران تستطيع تحمل توقف كامل لصادرات النفط لمدة تصل إلى شهرين قبل أن تضطر إلى خفض الإنتاج.

وفي تصريحات موجهة إلى القيادة الإيرانية، قال هيجسيث إن الحصار “هو الطريقة المُهذبة التي يمكن أن تنتهي بها الأمور”.

*مستعدون لاستئناف العمليات

قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إن الجيش يقوم بتعديل التكتيكات والتقنيات والإجراءات، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وخلال نفس الإفادة، قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة إن القوات الأمريكية “مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى حرفيا فور صدور التعليمات”.

وأضاف أن سفن البحرية الأمريكية ستلاحق أي سفينة ترفع العلم الإيراني وأي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وذكر أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر الحصار وتحذيرها بأنها “إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة”.

وأوضح كين أنه لم يتم تفتيش أي سفن حتى الآن.

ووسّع الجيش الأمريكي نطاق حصاره ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وأعلنت البحرية الأمريكية في بيان اليوم أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون عرضة لتطبيق “حق الصعود على متنها وتفتيشها”.

وأضافت البحرية في بيان مُحدّث أن “هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، عرضة للصعود على متنها والتفتيش والمصادرة”.

وتشمل قائمة المواد المهربة الأسلحة وأنظمة التسلح والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمكرر، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألومنيوم.

وأفادت مصادر مطلعة من طهران لرويترز بأن إيران قد تسمح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز دون التعرض لخطر الهجوم بموجب مقترحات قدمتها في محادثات مع الولايات المتحدة، شريطة التوصل إلى اتفاق لمنع تجدد الصراع.

(إعداد أميرة زهران ودعاء محمد وسامح الخطيب ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)