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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته اعترضت صاروخا أطلق من اليمن وعبر إلى الأراضي الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا من عملية الاعتراض.

وذكر في منشور على منصة إكس “للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ مع شن الإرهابيين الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا”.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بشكل متكرر طائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل فيما وصفته بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

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