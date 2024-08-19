الجيش الإسرائيلي: ضربة إسرائيلية تستهدف موقعا لحزب الله في لبنان

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بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن غارة إسرائيلية مساء يوم الاثنين استهدفت مستودع أسلحة لجماعة حزب الله في وادي البقاع بشرق لبنان.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الضربة لم تسفر عن سقوط قتلى لكن وزارة الصحة في لبنان قالت إنها أدت لإصابة ثمانية أفراد هم ستة لبنانيين وطفلتان سوريتان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف عددا من منشآت تخزين الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة وداي البقاع بلبنان.

وأضاف في بيان “بعد الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية، مما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة في المنشآت التي تم قصفها”.

وأشار الجيش إلى أن ضربات سابقة في دير قانون والطيبة بجنوب لبنان استهدفت قياديا في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله وخلية تنشط من أحد المواقع العسكرية للجماعة المسلحة.

وقال الجيش يوم السبت إنه استهدف مستودعا للأسلحة يستخدمه مقاتلو حزب الله بضربة جوية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم طفلان.

وفي أعقاب قصف المستودع، أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية أنها ستغلق محطاتها البحثية في منطقة البقاع كإجراء احترازي بسبب سقوط صواريخ غير منفجرة في مكان قريب.

وفي يوليو تموز، قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن ضربات إسرائيلية استهدفت أيضا مستودعا آخر لتخزين الذخيرة تابعا للجماعة المدعومة من إيران في بلدة عدلون بجنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ أن أعلن عن “جبهة دعم وإسناد” لحركة حماس بعد وقت قصير من مهاجمتها لمجتمعات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.

ووفق حسابات رويترز، قتل نحو 622 شخصا في لبنان منذ بدء الاشتباكات العام الماضي، بينهم 416 من مقاتلي حزب الله و132 مدنيا.