الجيش الإسرائيلي “دمّر” كامل المنظومة الصحية في شمال غزة وفق هيئات محلية

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اتهم الدفاع المدني في غزة الجيش الإسرائيلي السبت بـ”تدمير” كل المنظومة الصحية في شمال القطاع، بعد اعتقاله مدير مستشفى كمال عدوان وأفرادا من طاقمه في إطار عملية عسكرية أخرجت آخر مرفق صحي رئيسي في المنطقة عن الخدمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن المستشفى الواقع في بيت لاهيا خرج عن الخدمة، بعد ساعات من تأكيد الجيش بدء عملية عسكرية قال إنها تستهدف عناصر من حماس. واتهمت وزارة الصحة التابعة للحركة الجيش باقتحام المستشفى وإحراق أقسامه.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن “قوات الاحتلال اقتادت العشرات من أفراد طاقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق”.

ولم يعلّق الجيش على المسألة، ردّا على استفسار من وكالة فرانس برس.

وأكّد الدفاع المدني اعتقال أبو صفية وعدد من العاملين في القطاع الصحي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس “باعتقاله مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من الكوادر الطبية والفنية، واعتقال مدير الدفاع المدني في الشمال، دمّر الاحتلال كليا المنظومة الطبية والإنسانية… وأخرجها عن الخدمة في شمال القطاع”.

وكان الدفاع المدني قال في بيان سابق إن الجيش الإسرائيلي “اعتقل أحمد حسن الكحلوت، مدير الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة” التي تضمّ بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا للاجئين.

ووضع ذلك في سياق “استمرار نهج الاحتلال التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في شمال القطاع”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي الجمعة بأنه بدأ العمل “في منطقة مستشفى كمال عدوان… بعد ورود معلومات استخباراتية مسبقة حول وجود مخربين وبنى تحتية إرهابية وتنفيذ أنشطة إرهابية هناك”.

وسبق لإسرائيل ان اتهمت حماس مرارا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، باستخدام مرافق مدنية خصوصا المستشفيات، كمراكز للقيادة والعمليات. وتنفي حماس ذلك بشدّة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ العملية العسكرية قرب مستشفى كمال عدوان “أدّت إلى خروج آخر مرفق صحّي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة”.

وأضافت أنّ “التقارير الأولية تشير إلى أنّ بعض الأقسام الرئيسية احترقت ودُمّرت بشدّة خلال الغارة”.

ونقلت وزارة الصحة التابعة لحماس عن أبو صفية قوله الجمعة إن الجيش “أحرق جميع أقسام العمليات في المستشفى”، وقواته “أخلت كامل الطاقم الطبي والنازحين واعتقلت عددا من أفراد الطاقم الطبي”.

وقالت الوزارة الصحة إن الجيش الإسرائيلي قام بـ”إجلاء قسري” لبعض المرضى من كمال عدوان إلى المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع الليلة الماضية. وحذّرت من أن “الوضع في الأندونيسي مزر وصعب للغاية”، مضيفة “لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات”.

وناشدت المؤسسات الدولية “لايجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين حاليا في المستشفى الأندونيسي”.

وصباح السبت، ذكر شهود أن أصوات الانفجارات لا تزال تسمع في المنطقة بين حين وآخر.

وقال عمّار البرش (50 عاما)، النازح إلى بيت لاهيا من جباليا، لوكالة فرانس برس، إن الجيش “يواصل اقتحام المستشفى والمنازل المحيطة، ونسمع إطلاق النار من مسيرات إسرائيلية وقصف مدفعي”.

وأضاف أنه “دمّر عشرات المنازل والبنايات التجارية والسكنية في محيط مستشفى كمال عدوان، وقام أمس باعتقال مئات المواطنين من بينهم عشرات من الأقارب والجيران”.

– “جريمة حرب بشعة” –

ويأتي ذلك في وقت تشنّ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف الى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ 2023.

وكان الجيش أكد أن قواته تعمل قرب كمال عدوان “مع تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين والمرضى والطواقم الطبية إلى أكبر قدر ممكن”. وأكد أنه سمح “قبل وأثناء النشاط… للسكان والمرضى والموظفين في المستشفى إخلاء المنطقة بطريقة منظمة”.

ونفت حركة حماس الجمعة “نفيا قاطعا وجود أي مظهر عسكري أو تواجد لمقاومين في المستشفى، سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر، فالمستشفى كان مفتوحا أمام الجميع والمؤسسات الدولية والأممية”.

واتهمت إسرائيل ب”تطبيق مخطط إبادة وتهجير القسري”، وطالبت الأمم المتحدة “بتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في حجم الجريمة التي يرتكبها في شمال قطاع غزة”.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن العملية الإسرائيلية “أحدث مثال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاك الصارخ لقواعد وأعراف القانون الدولي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

ودانت وزارة الخارجية السعودية “بأشدّ العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة… في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية”.

كما دانت أبوظبي “بقوة واستنكرت بأشد العبارات” حرق المستشفى، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

في غضون ذلك، تتواصل العمليات العسكرية في مناطق عدّة في قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في ضربة طالت منزلا في وسط القطاع.

وتحدث مكتب الاتصال الحكومي التابع لحماس عن تعرّض بلدة بيت حانون لـ”هجوم مرعب من الاحتلال”، مضيفا “تلقينا نداءات استغاثة من عشرات المواطنين، ولا أحد يستطيع الوصول للجرحى”.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 45436 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها جديرة بالثقة.

بور-ع ز/كام/رض