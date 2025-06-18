الجيش الإسرائيلي يخفف بعض قيود السلامة العامة

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(رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف إجراءات السلامة العامة، والتي شملت قيودا منها إغلاق المدارس، في بعض المناطق ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

وسيتم تغيير حالة النشاط في أجزاء من هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلتين، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الإسرائيلية قرب غزة وفي إيلات جنوب إسرائيل، من “نشاط أساسي” إلى “نشاط جزئي”.

وسيجري تغيير الحالة في مناطق أخرى من “نشاط أساسي” إلى “نشاط محدود”.

وأضاف الجيش أن هذه التغييرات ستسري حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم 20 يونيو حزيران.