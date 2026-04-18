الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان (إعلام رسمي)

4دقائق

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مجددا عمليات هدم السبت في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام “يكرر العدو الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل”، مشيرة الى عمليات مماثلة في بلدات حدودية أخرى مثل الخيام ومركبا والطيبة.

شهدت بنت جبيل، الواقعة على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال الحدود، قتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله لعدة أيام قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ الجمعة.

وتكتسب بنت جبيل رمزية خاصة تتجاوز أهميتها الميدانية، اذ ألقى فيها الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، “خطاب التحرير” في 26 أيار/مايو 2000، غداة انسحاب الدولة العبرية من جنوب لبنان إثر احتلال دام 22 عاما.

وقال نصرالله الذي اغتالته الدولة العبرية في الحرب السابقة مع حزب الله في العام 2024، في هذا الخطاب عبارته الشهيرة إن “إسرائيل هذه… والله هي أوهن من بيت العنكبوت”.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس خلال الأيام الماضية من الجانب الاسرائيلي للحدود، دمارا واسعا في قريتين لبنانيتين حدوديتين على الأقل. كما بيّنت جرافات وآليات هندسية أخرى وهي تقوم بهدم مبان في إحداهما.

وانتهت الحرب السابقة بين حزب الله واسرائيل في تشرين الأول/نوفمبر 2024، وتعرّضت خلالها عدّة قرى حدودية إلى دمار كبير. وتواصل القصف والتدمير الإسرائيليين حتى بعد وقف النار، ووثّقت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته في آب/أغسطس “تعرّض أكثر من 10 آلاف منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير” بين مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2024 و26 كانون الثاني/يناير 2025.

وأشارت المنظمة حينها إلى دمار واسع “متعمّد” ألحقه الجيش في العديد من القرى الحدودية، وقع معظمه بعد وقف إطلاق النار، مع إبقاء قواته في مناطق عدة توغلت إليها خلال المواجهات.

واتهم لبنان إسرائيل آنذاك بأنها تقوم بعملية تدمير ممنهج لهذه القرى.

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السبت، أنه أقام “خطا أصفر” فاصلا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، مشيرا الى قتل عناصر من حزب الله على مقربة منه.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد إعلان وقف إطلاق النار، على أن الدولة العبرية ستبقي قواتها في منطقة بعمق 10 كيلومترات.

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد ساعات فقط من دخول الهدنة حيز التنفيذ، بأن العملية العسكرية في لبنان “لم تنته بعد”.

وأوضح أنّه “تم تطهير المنطقة الأمنية من المسلحين والأسلحة، وهي خالية من السكان، وسيستمر تطهيرها من البنية التحتية الإرهابية، بما في ذلك تدمير منازل في قرى الخطوط الأمامية التي أصبحت فعليا معاقل إرهابية”.

