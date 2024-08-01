الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قتل مراسل الجزيرة في غزة لأنه كان عنصراً في القسّام

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنّ مراسل قناة الجزيرة القطرية في غزة إسماعيل الغول الذي قُتل الأربعاء في غارة جوية في القطاع الفلسطيني تمّ استهدافه كونه عنصراً “إرهابياً” في كتائب القسّام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” إنّ “سلاح الجوّ تمكّن من القضاء على إسماعيل الغول، عضو الجناح العسكري لحركة حماس وأحد إرهابيي النخبة الذين شاركوا في مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف أنّه “في إطار دوره داخل الجناح العسكري، كان الغول نشطاً في تسجيل وبثّ هجمات ضدّ القوات الإسرائيلية”.

ونفت قناة الجزيرة هذه الاتهامات.

وقال وليد العمري، مدير مكتب القناة في القدس والضفة الغربية، إنّ “تصريحات الجيش والمخابرات الإسرائيلية بأنّ مراسل الجزيرة إسماعيل الغول كان عنصراً في قوات النخبة التابعة لحماس، عارية عن الصحة تماماً”.

وأضاف أنّ “الجزيرة ترفض هذه الادعاءات والأكاذيب باعتبارها محاولة سافرة لتبرير استهداف الصحافيين في غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 165 صحافياً وصحافية وإعلامياً منذ بداية الحرب”.

وكان الجزيرة أدانت الأربعاء “اغتيال” اثنين من صحافييها بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القناة في بيان إنّها “تدين بأشدّ العبارات جريمة اغتيال مراسلها في غزة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر استهدافهما المتعمد خلال تغطية ميدانية في مخيم الشاطئ شمالي القطاع”.

وأوضحت القناة أن القوات الإسرائيلية “استهدفت.. السيارة التي تقل إسماعيل ورامي بصاروخ موجه، مما أدى إلى استشهادهما على الفور”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تعرّض مكتب الجزيرة في غزة إلى القصف وقتل مراسلان آخران للقناة.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته القناة القطرية على مدى شهور.

وفي حزيران/يونيو، مدّدت محكمة إسرائيلية الحظر المفروض على القناة منذ أيار/مايو.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت إسرائيل أن صحافيَّين في قناة الجزيرة قُتلا بغارة جوية استهدفت سيارتهما في قطاع غزة كانا في الواقع “عنصرين إرهابيّين”.

ميب/بم