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الجيش السوداني يتهم قوات حفتر في ليبيا بمهاجمة مواقع حدودية

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(رويترز) – اتهم الجيش السوداني قوات تابعة لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بمهاجمة مواقع حدودية سودانية يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش السوداني قوات شرق ليبيا بالضلوع المباشر في الحرب الدائرة منذ عامين بينه وبين قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وشهدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اتهمها الجيش أيضا بالضلوع في الهجوم، تدخل العديد من الدول بينما لم تنجح المحاولات الدولية بعد في إحلال السلام.

وفي بداية الحرب اتهم السودان حفتر بمساندة قوات الدعم السريع عبر مدها بالأسلحة، واتهم الإمارات، حليفة قائد قوات شرق ليبيا، بدعمها أيضا، عبر وسائل منها غارات جوية مباشرة بطائرات مسيرة الشهر الماضي. وتنفي الإمارات تلك المزاعم.

ونفت قوات حفتر تورطها في الهجوم، واتهمت قوة تابعة للقوات المسلحة السودانية بمهاجمة دورية عسكرية أثناء قيامها “بواجبها المشروع المكلفة به في تأمين الجانب الليبي من الحدود”.

وأضافت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان “أن هذه المزاعم الإعلامية محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي افتراضي”.

وتدعم مصر، التي تساند حفتر أيضا، الجيش السوداني.

وقال الجيش السوداني في بيان “هاجمت اليوم مليشيا آل دقلو الإرهابية مسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية ( كتيبة السلفية) نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة”، والتي تقع إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إحدى أهم خطوط المواجهة في الحرب.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه “سندافع عن بلدنا وسيادتنا الوطنية وسننتصر مهما بلغ حجم التآمر والعدوان المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشياتها بالمنطقة”.

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