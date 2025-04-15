الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط

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أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن الطلب العالمي على النفط سيكون أقل من المتوقع سابقا هذا العام، حيث تلقي التوترات التجارية المتزايدة بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وأضافت الوكالة أنه في حين استثنيت واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز والمنتجات المكررة من رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، إلا أن رسومه الأخرى أثارت مخاوف من التضخم والركود، ما دفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وأشارت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري “بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية اضطرابات بسبب سيل من إعلانات الرسوم الجمركية التجارية مطلع نيسان/أبريل”.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا، من أكثر من مليون برميل يوميا في تقريرها الصادر في آذار/مارس إلى 730 ألف برميل يوميا.

وفرض ترامب رسوما جمركية عالمية بنسبة 10% هذا الشهر، لكنه أوقف فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول لمدة 90 يوما.

وأكدت الوكالة أنه “مع توقع إجراء مفاوضات تجارية شاقة خلال فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الممتدة لـ 90 يوما، وربما بعد ذلك، فإن أسواق النفط مقبلة على مسار متعثر، وتحيط شكوك كبيرة بتوقعاتنا لهذا العام والعام المقبل”.

وخفّضت منظمة أوبك التي تقودها السعودية، توقعاتها السنوية الاثنين، بتعديل طفيف إلى 1,3 مليون برميل يوميا.

دلم/شي/الح