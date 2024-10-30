الحزب الديمقراطي الكردستاني يفوز بانتخابات برلمان كردستان العراق

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بغداد (رويترز) – قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الأربعاء إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بحصوله على 39 مقعدا، مما يؤهله لقيادة حكومة الإقليم المقبلة.

وأضافت المفوضية في مؤتمر صحفي إن الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الحزب الديمقراطي الكردستاني والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، جاء ثانيا بحصوله على 23 مقعدا.

وذكرت أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين بلغت 72 بالمئة.

يتشكل برلمان كردستان العراق من 100 مقعد، خمسة منها مخصصة للأقليات.

ومع ضعف أحزاب المعارضة، فمن المرجح أن يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الحكم معا. وهما يتقاسمان السلطة منذ عام 1992.

لكن النتائج تشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيكون مهيمنا.

وكان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات في عام 2022، لكنها تأجلت مرارا بسبب خلافات بين الحزبين.

ويتوقع محللون ومسؤولون إقليميون أن تؤدي الخلافات غير المحسومة بين الطرفين إلى تعقيد محاولات تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء أكبر حزب معارضة كردي، وهو الجيل الجديد، في المركز الثالث بفارق كبير إذ حصل على 15 مقعدا.