الحكم على ناشط مغربي يدافع عن ضحايا زلزال 2023 بالسجن لمدة عام

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الرباط (رويترز) – قال محامي الناشط المغربي سعيد آيت مهدي الذي قاد احتجاجات ضد تعامل الحكومة مع زلزال مدمر في سبتمبر أيلول 2023 إن محكمة استئناف مغربية قضت يوم الثلاثاء بتشديد عقوبة السجن بحق موكله إلى عام.

وقضت محكمة ابتدائية في وقت سابق بسجن آيت مهدي ثلاثة أشهر باتهامات تشمل التشهير ونشر أخبار كاذبة في دعوى رفعها مسؤولون بسلطات محلية.

وتسبب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة وكان الأكثر دموية في المغرب منذ 1960 في مقتل أكثر من 2900 شخص وتدمير بنية تحتية والكثير من القرى والمنازل التقليدية المبنية من الطوب اللبن والحجر والخشب في منطقة جبال الأطلس الناطقة بالأمازيغية.

ويقود آيت مهدي جماعة من ضحايا الزلزال نددوا بالخلل في توزيع المساعدات.

وقال المحامي محمد الغلوسي لرويترز إن الحكم “سيعمق جراح ومعاناة هؤلاء الضحايا الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الظروف المناخية القاسية من ثلوج وأمطار وبرد قارس كنتيجة لتداعيات زلزال 8 شتنبر (سبتمبر) 2023 وهم لايزالون اليوم يقضون لياليهم في الخيام البلاستيكية”.

وأوضح بيان لرئيس الوزراء المغربي في ديسمبر كانون الأول أن ضحايا الزلزال يتلقون 2500 درهم (250 دولارا) لكل أسرة كما يجري تجهيز 35214 منزلا للمتضررين.

وبحلول الذكرى الأولى للزلزال قالت الحكومة إن ألف منزل فقط أعيد بناؤها من أصل 57 ألفا دمرها الزلزال.

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم على خطة لإعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال تقدر بما يعادل 0.24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2023، أو ما يقرب من ثلاثة مليارات درهم.