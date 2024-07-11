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الحكومة البريطانية: ستارمر وبايدن ناقشا الأوضاع في إسرائيل وغزة وأوكرانيا

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(رويترز) – ذكرت الحكومة البريطانية في بيان يوم الخميس أن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطلعات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات.

وأضاف البيان أن بايدن وستارمر ناقشا أيضا العلاقات بين البلدين وأزمة أوكرانيا خلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الأربعاء.

واتفق بايدن وستارمر على ضرورة بذل ما يلزم لدعم أوكرانيا في الحرب في مواجهة روسيا، وبحثا رغبتهما المشتركة في وقف إطلاق النار في غزة لإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى القطاع وإحراز تقدم نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما ذكر البيان أن بايدن رحب برغبة ستارمر في تعزيز العلاقات مع نظرائه الأوروبيين.

كما تطرقت المحادثات إلى فوز منتخب إنجلترا على هولندا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وقال بيان الحكومة البريطانية “رحب الرئيس (الأمريكي) بأحدث تعليقات لرئيس الوزراء (البريطاني) حول إقامة علاقات أوثق مع نظرائنا الأوروبيين، فضلا عن التزام المملكة المتحدة بأوكوس”، في إشارة إلى اتفاق الشراكة الأمنية أوكوس بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأضاف “أشارا إلى أنه في وقت نواجه فيه تحديات متزايدة على مستوى العالم، يجعلنا الاتحاد والعمل معا في أقوى حالاتنا”.

وزار ستارمر واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، حيث التقى أيضا بزعماء أوروبيين من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال ستارمر إنه يرغب في أن تعيد بريطانيا ضبط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لتحسين التعاون في مجالات مثل الأمن والتجارة، سعيا إلى تخفيف الغصة التي سببها استفتاء بريطانيا عام 2016 لمغادرة التكتل.

ومع ذلك، فقد استبعد أي تحرك لإعادة الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

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