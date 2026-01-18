الحكومة السورية تبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية

reuters_tickers

2دقائق

الطقبة (سوريا) 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – اتفقت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات اليوم الأحد بعد اشتباكات على مدى أيام شهدت تقدم الجيش السوري في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.

وأظهرت وثيقة نشرتها الرئاسة السورية اليوم الأحد أن اتفاق وقف إطلاق النار سينفذ بالتزامن مع انسحاب كل المقاتلين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية إلى شرق نهر الفرات.

وجاء في الوثيقة “وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد (قوات سوريا الديمقراطية) إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار”.

كما يتضمن الاتفاق دمج كل قوات سوريا الديمقراطية في وزارتي الداخلية والدفاع بعد إجراء الفحوص الأمنية اللازمة.

كما ستسيطر الحكومة على الفور وبالكامل على محافظتي دير الزور والرقة عسكريا وإداريا بموجب الاتفاق بعد أن كانتا ضمن مناطق سيطرة الأكراد.

وستتسلم الحكومة السورية جميع المعابر الحدودية وحقول الغاز والنفط في المنطقة.

وستلتزم قوات سوريا الديمقراطية بإجلاء جميع القادة غير السوريين والقوات التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى خارج البلاد.

وحملت الوثيقة، التي نشرتها الرئاسة السورية، توقيع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الشرع قوله “كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها”.

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي عبدي غدا الاثنين.

(إعداد سلمى نجم ومحمد عطية للنشرة العربية)