الحكومة المغربية: نتفهم المطالب الاجتماعية ومستعدون للتجاوب معها

3دقائق

الرباط (رويترز) – قالت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء إنها تتفهم المطالب الاجتماعية ومستعدة للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، في إشارة إلى الاحتجاجات الشبابية التي تعم الشارع المغربي منذ أربعة أيام للمطالبة بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها “وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وكانت مجموعة من الشبان تطلق على نفسها (جيل زد-212)، في إشارة إلى مفتاح المغرب في المكالمات الدولية، قد احتجت في عدد من المدن المغربية الكبرى لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين خدمات اجتماعية كالصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

وأسفرت هذه الاحتجاجات التي استعملت فيها السلطات القوة لتفريقها، عن اعتقال عشرات الشبان في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة لكن أغلبهم أطلق سراحه في وقت لاحق.

ونددت منظمات حقوقية مغربية ودولية “باستعمال العنف في حق هؤلاء الشبان، ما داموا يعبرون عن مطالب اجتماعية معقولة وبطريقة سلمية”.

ومن بين شعارات هؤلاء الشبان “ما بغيناش (لا نريد) كأس العالم الصحة أولا”، في إشارة إلى إنفاق ملايين الدراهم على البنية التحتية والملاعب استعدادا لاستضافة المغرب لمنافسات كأس أفريقيا في 2026 وكأس العالم في 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وأضافت الحكومة في بيانها يوم الثلاثاء أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”.

(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي – تحرير محمد عطية)