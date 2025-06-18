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الحكومة الهندية يمنح رخصة لشبكة ستارلينك

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منحت الحكومة الهندية رخصة لشبكة ستارلينك للاتصالات والنفاذ إلى الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وأكد وزير الاتصالات جيوراديتيا ام سكينديا النبأ عبر منصة اكس في ختام “لقاء مثمر حول الحدود الهندية الجديدة في مجال الاتصالات” مع رئيسة مجلس إدارة سبايس اكس غوين شوتويل.

ورحبت شوتويل بالقرار عبر منصة أكس ووصفته بأنه “بداية الرحلة”.

وكان قرار نيودلهي فتح سوقها لشبكة ستارلينك موضع نقاشات سياسة محتدمة في الهند حيث كانت تتنافس مع مشروع آخر كان يروج له موكيش أمباني رئيس مجموعة “ريلاينس”.

وفي نهاية المطاف وقع أحد فروع شركته جيو بلاتفورمز اتفاقا مع ستارلينك لتوفير خدمات لها في الهند على غرار المشغل الهندي المنافس بهارتي إيرتيل.

ولشبكة ستارلنيك وهي كوكبة من أكثر من ستة آلاف قمر اصطناعي موضوعة في مدار منخفض، أكثر من أربعة ملايين مشترك في حوالى مئة بلد.

وكانت مجموعة “ريلاينس” تعارض منح العقد إلى ستارلينك بقرار من الحكومة فقط وتدعو إلى استدراج عروض لتكون العملية عادلة وشفافة.

وكانت المجموعة تروج لحل آخر يوفر خدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية في إطار مشروع مشترك يطور مع شركة “أس إي أس” ومقرها في لوكسمبورغ.

والتقى رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في شباط/فبراير الماضي.

وبدأت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك أيضا بتوظيف أشخاص في الهند في وقت سابق من السنة الحالية بهدف تطوير مبيعاتها في هذا البلد.

بب/غ ر 

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