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الحوثي اليمنية تتوعد بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب

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القاهرة (رويترز) – قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في بيان بثه التلفزيون يوم الاثنين إن الجماعة ستواصل هجماتها في البحر الأحمر وبحر العرب بعد هجوم يشتبه في أن الولايات المتحدة نفذته.

ويأتي هذا التعليق في أعقاب غارة جوية يشتبه في أنها أمريكية أسفرت عن مقتل 68 شخصا على الأقل في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن، في واحدة من أعنف الهجمات خلال الأسابيع الستة الماضية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية