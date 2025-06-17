الخارجية الأمريكية: السفارة في القدس ستكون مغلقة من الأربعاء إلى الجمعة

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(رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن السفارة الأمريكية في القدس ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظرا للوضع الأمني ​​في المنطقة وامتثالا للتوجيهات الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة في بيان “نظرا للوضع الأمني وامتثالا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستغلق السفارة الأمريكية في القدس يوم الأربعاء (الأربعاء 18 يونيو) حتى الجمعة (20 يونيو). ويشمل ذلك القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب”.