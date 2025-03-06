الخارجية الأمريكية: جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران قيد المراجعة

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الخميس إن الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية، وتحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.

وسُئلت عما إذا كان سيتم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران أم لا، فقالت “ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي من الكهرباء الذي ينتهي في الثامن من مارس… نراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية”.

وأضافت في أول إفادة لها في عهد الرئيس دونالد ترامب “نحث الحكومة العراقية على القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة”.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عوائد صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير إيران لسلاح نووي.

كان استئناف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران أحد أول أعماله بعد عودته إلى منصبه في أواخر يناير كانون الثاني.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للمنظمات المسلحة، مما أدى فعليا إلى حظر الدول التي لديها معاملات مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.

وتنظر إيران إلى حليفها العراق، وهو شريك رئيسي لكل من الولايات المتحدة وإيران، باعتباره عاملا حاسما في دعم اقتصادها وسط العقوبات.