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الخطوط الجوية الكويتية تعيد تحويل رحلاتها للكويت من مطاري جدة والقاهرة

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الكويت (رويترز) – أعلنت الخطوط الجوية الكويتية يوم الاثنين في منشور على منصة إكس إعادة توجيه رحلاتها إلى الكويت من جديد، بعد أن كانت قد حولت مسارها إلى مطاري جدة والقاهرة.

وفي وقت سابق ذكرت الشركة أنها حولت مسار تسع رحلات كانت قادمة للكويت من وجهات مختلفة إلى مطاري جدة والقاهرة، بعد أن هاجمت إيران قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني يوم الاثنين إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران من مطار الكويت الدولي وإليه، بعد أن أغلقته لفترة وجيزة بسبب التطورات في المنطقة.

ويضم الخليج عددا من القواعد العسكرية الأمريكية.

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