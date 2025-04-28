الدفاع المدني في غزة: 40 قتيلا على الأقل في غارات منذ الفجر

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أفاد الدفاع المدني في غزة الإثنين بمقتل 40 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

وأكد الدفاع المدني في بيان مقتضب نقل “8 شهداء جراء استهداف منزل لعائلة أبو مهادي” في جباليا في شمال قطاع غزة.

وفي بيان لاحق، قال الدفاع المدني إن طواقمه نقلت ثمانية قتلى في قصف طال منزلا لعائلة “الآغا” في منطقة السطر الغربي في خان يونس.

وبحسب الدفاع المدني تم تسجيل سقوط “10 شهداء في قصف إسرائيلي الليلة (الماضية) على منزل يعود لعائلة الغماري بمنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وفي شارع الجلاء في مدينة غزة، استهدفت طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين ما ادى إلى مقتل تسعة، وفقا للدفاع المدني.

وفي غرب مدينة غزة في منطقة دوار أبو مازن، سقط قتيلان في قصف إسرائيلي وفق الدفاع المدني الذي أكد مقتل شخصين آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غرب مدينة خان يونس.

وفي عبسان الكبيرة شرق خان يونس أفاد الدفاع المدني بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي أيضا.

وقال عبد المجيد أبو مهادي الذي فقد شقيقه جراء القصف “كانوا نائمين في بيوتهم ومطمئنين، سقطت عليهم الصواريخ وهم في بيوتهم وتقطع الأطفال والنساء”.

وأضاف “أخي الكبير (65 عاما) كان موجودا مع أولاده وقتلوا، هذا المشهد تقشعر له الأبدان”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي استأنف قبل أكثر من شهر غاراته في مختلف أنحاء قطاع غزة في سياق المواجهة مع حركة حماس.

وقُتل منذ تجدد القصف والمعارك ما لا يقل عن 2222 فلسطينيا، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس الإثنين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 52314 على الأقل، وفقا للوزارة.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا.

ستر-ها/ب ق