الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 60 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة مقتل 60 شخصا بينهم 31 كانوا ينتظرون المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 20 شهرا.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في جنوب القطاع فيما قتل 26 آخرون أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم في وسط قطاع غزة.

ويتوافد آلاف الأشخاص يوميا إلى مناطق مختلفة من القطاع، من بينها هذه المنطقة، على أمل الحصول على الطعام.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن قواته في منطقة نتساريم أطلقت في البدء “طلقات تحذيرية” على أفراد “مشتبه بهم” كانون يقتربون منها.

وعندما استمر الأفراد في التقدم “قامت طائرة بضرب وتحييد المشتبه بهم من أجل إزالة التهديد” وفق الجيش.

حصلت سلسلة من الوقائع الدامية منذ 27 أيار/مايو تاريخ افتتاح مراكز الإغاثة المحدودة التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة ذات تمويل غامض تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع هذه المنظمة بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 397 شخصا وأصيب 3 آلاف على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في غزة، بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حركة حماس.

في أماكن أخرى في القطاع الجمعة، قتل 14 شخصا في ضربتين منفصلتين في مدينة دير البلح وحولها، و13 آخرون في ثلاث ضربات جوية إسرائيلية في منطقة مدينة غزة، حسبما قال المغير.

وأصابت إحدى تلك الضربات التي قتلت ثلاثة أشخاص محطة لشحن الهواتف في المدينة، وفق المغير.

وأضاف أن في جنوب غزة قتل شخصان “بنيران إسرائيلية” في حادثتين منفصلتين.

ويتعذر على وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من تقارير الدفاع المدني، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة التنقل في القطاع.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجمعة أنها استهدفت موقعا عسكريا اسرائيليا في مدينة خان يونس ما أسفر عن”قتلى وجرحى” في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولم يجب الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب تعليق.

ستر/ح س-ريم-غد/ب ق