الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

afp_tickers

4دقائق

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن غارات إسرائيلية على شمال ووسط القطاع السبت أسفرت عن مقتل 21 شخصا وسقوط عدد من الجرحى، في تصعيد جديد متواصل منذ الأربعاء على وقع تبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار الهشّ.

وتحدّث الجيش الإسرائيلي من جهته عن استهداف عناصر في حركة حماس في جنوب القطاع، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا قبل قليل قال فيه أعلن فيه القضاء على خمسة مسؤولين كبار من الحركة في القطاع الفلسطيني.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيانات منفصلة بمقتل تسعة أشخاص في مدينة غزة في شمال القطاع، وسقوط قتيلَيْن في دير البلح (وسط)، وعشرة قتلى في منطقة النصيرات في وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “ضرب أهدافا” لحماس بعدما أطلق “إرهابي مسلح” النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف اطلاق النار المعمول به منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف الجيش “ردّا على ذلك، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من جهاز الشاباك، بضرب أهداف إرهابية لحركة حماس في قطاع غزة”.

وفي بيان لاحق، أفاد الجيش الاسرائيلي بأنه قتل خمسة مسلحين في حوادث مختلفة في منطقة رفح الجنوبية وفي شمال القطاع، مؤكدا أن قواته تبقى “منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وجاء في منشور عبر منصة “إكس” على حساب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “اليوم، خرقت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى بإرسال إرهابي إلى مناطق تسيطر عليها إسرائيل لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي. وردّا على ذلك، قضت إسرائيل على خمسة إرهابيين كبار من حماس”.

وذكرت تقارير بأن الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت سيارة مدنية في حيّ الرمال في غرب مدينة غزة. وأفاد مصوّر لوكالة فرانس برس تواجد في الموقع باحتراق السيارة بالكامل، بينما اقترب بعض المارة من السيارة المحترقة، وبدا أن أطفالا يحاولون انتشال بعض الأغراض من داخلها.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن أحد القتلى كان مسؤولا في الجناح العسكري لحماس.

ويشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية بوتيرة متزايدة منذ الأربعاء، بعد أن اتهمت إسرائيل حماس بانتهاك اتفاق الهدنة.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل 318 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ سريان الهدنة.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1221 شخصا.

وخلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ذلك الحين 69733 قتيلا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

كرب/لمى/رض