الدنمرك تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار غزة

كوبنهاجن (رويترز) – قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن للقناة الثانية في التلفزيون الدنمركي يوم الجمعة إن قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح يوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

