الرئاسة الإسرائيلية: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتانياهو

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه.

واقترح ترامب في كلمة ألقاها في الكنيست في تشرين الأول/أكتوبر، على هرتسوغ إصدار عفو عن نتانياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية “هذا الصباح، تلقى الرئيس إسحق هرتسوغ الرسالة المرفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”.

وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في “وقت تاريخي، إذ حققنا معا سلاما طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام”.

وأضافت الرسالة “أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتانياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب”.

وأشار ترامب إلى أنه، رغم احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلا أنه يعتقد أن القضية ضد نتانياهو “سياسية ومحاكمة غير مبررة”.

في إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.

وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب “في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل”.

وأضاف “يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها”.

وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتانياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.

وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.

ولطالما اتهم ترامب خصومه السياسيين باستخدام وزارة العدل لاستهدافه عندما لم يكن رئيسا.

