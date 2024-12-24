الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يغادر المستشفى

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غادر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون المستشفى الثلاثاء غداة دخوله بسبب إصابته بحمى، في أحدث حلقة من سلسلة من المشاكل الصحية التي تعرض لها الديموقراطي المخضرم، وفق ما أعلن مكتبه.

وقال أنجيل أورينا نائب كبير موظفي الرئيس الأسبق البالغ 78 عاما عبر منصة إكس إن “الرئيس كلينتون غادر المستشفى في وقت سابق اليوم بعد أن تلقى العلاج من الحمى”.

وأضاف “إنه وعائلته ممتنون للغاية للرعاية الاستثنائية التي قدمها فريق مستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي، وقد تأثروا بالرسائل والتمنيات الطيبة التي تلقاها”.

وكان كلينتون قد دخل المستشفى لمدة خمس ليال في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بسبب عدوى في الدم.

وعام 2004 عندما كان في ال58 من عمره خضع لعملية جراحية في القلب، وبعد ستة أعوام تم زرع دعامات في شريانه التاجي.

ودفعت المخاوف الصحية بيل كلينتون إلى تغيير نمط حياته، بما في ذلك اتباع نظام غذائي نباتي.

وآخر مرة تصدرت فيها صحة كلينتون العناوين كانت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 عندما أصيب بكوفيد، لكنه قال حينها إن أعراضه كانت “خفيفة” معربا عن امتنانه “لتلقيه الطعم”.

قاد كلينتون الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من عام 1993 حتى 2001، وهو ثاني أصغر رئيس أميركي على قيد الحياة بعد باراك أوباما البالغ 63 عاما، ويكبره جورج دبليو بوش والرئيس المنتخب دونالد ترامب بأشهر معدودة.

بور-فت/ح س/لين