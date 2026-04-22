الرئيس الإماراتي يبحث مع إيلون ماسك “الذكاء الاصطناعي والفضاء”
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاربعاء.
وتطرق الاتصال إلى “الفرص الواعدة التي تتيحها هذه القطاعات الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة”.
وأكّد الشيخ محمد وماسك “أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة”.
من جانبه، أشاد ماسك بـ”نهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تمنياته للدولة مواصلة مسيرة التقدم والازدهار”، بحسب الوكالة.
