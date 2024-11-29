الرئيس الإماراتي يستقبل سفير أفغانستان

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجمعة السفير الأفغاني الجديد لدى الدولة الخليجية بدر الدين مولانا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن مولانا الذي قدّم أوراق اعتماده سفيرا مؤخرا أعرب عن “سعادته” بلقاء بن زايد، “متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم”.

من جهته، رحب رئيس الإمارات بالسفير الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد، ومؤكدا “حرص دولة الإمارات على دعم الشعب الأفغاني بما يحقق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية والازدهار”.