الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره الفرنسي في إطار زيارة عمل

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ اللقاء جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانات تعزيزها خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

