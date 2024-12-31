الرئيس الصيني يؤكد أن “لا أحد يمكنه منع… إعادة التوحيد” مع تايوان

afp_tickers

2دقائق

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن “لا أحد يمكنه منع… إعادة التوحيد” مع تايوان، في خطاب للأمة ألقاه بمناسبة رأس السنة.

وتصر بكين على أن الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي هي جزء من أراضيها وأكدت بأنها لن تتردد في استخدام القوة للسيطرة عليها.

وكثّفت الصين الضغط على الجزيرة الديموقراطية في السنوات الأخيرة وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصول الرئيس لاي تشينغ-تي إلى السلطة في أيار/مايو.

وكانت المناورات الأخيرة التي جرت في وقت سابق هذا الشهر الأكبر منذ سنوات، بحسب مسؤولين تايوانيين، رغم أن بكين لم تؤكدها رسميا.

وقال شي في الخطاب الذي بثه الإعلام الرسمي إن “الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان هم عائلة واحدة. لا يمكن لأحد قطع روابط الدم بيننا ولا يمكن لأحد وقف الاتجاه التاريخي لإعادة التوحيد مع الوطن الأم”.

تأتي تصريحات شي قبل أسابيع فقط على تولي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة.

ويعد ملف تايوان نقطة خلافية رئيسية بين بكين وواشنطن التي لا تعترف بتايوان رسميا من الناحية الدبلوماسية لكنها حليف استراتيجي وأكبر مزود لها بالسلاح.

وقد تتدهور العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أكثر بعد تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير مع تعهّد الرئيس المنتخب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية ردا على ما يقول إنها ممارسات تجارية غير منصفة من قبل الصين. وتنفي بكين من جانبها هذه الاتهامات.

ام-ريب/لين/م ن