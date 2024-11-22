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الرئيس الصيني يزور المغرب ويلتقي مع ولي العهد

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بكين (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام صينية ومغربية رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بزيارة قصيرة إلى المغرب يوم الخميس.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن ولي العهد الأمير مولاي الحسن رحب بالرئيس الصيني في الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس روابط الصداقة والتعاون والتضامن القوية بين الشعبين المغربي والصيني.

واستقبل ولي العهد يرافقه رئيس الحكومة عزيز أخنوش الرئيس الصيني في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث أجرى شي والحسن “محادثة ودية”، بحسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في).

وقام شي بالزيارة بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وكثفت الصين استثماراتها في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية في المغرب في السنوات القليلة الماضية.

ويجذب المغرب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين بفضل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا واتفاقياته للتجارة الحرة مع أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناعة السيارات القائمة في المملكة.

واختارت شركة “جوشن هاي تك” الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في يونيو حزيران المغرب مقرا لأول مصنع ضخم في أفريقيا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.

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