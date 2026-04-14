الرئيس الصيني يستقبل ولي عهد أبوظبي
بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن الذي يقوم بزيارة رسمية لبكين “سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، “سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين”، على ما أفادت الوكالة الإماراتية.
كما عرض الجانبان “تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين”
