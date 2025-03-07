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الرئيس الكوري الجنوبي المقال يخرج من السجن بأمر قضائي (وكالة يونهاب)

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خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن الجمعة بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية “من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه”.

وأضافت المحكمة “من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف”.

وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.

ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.

وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 كانون الثاني/يناير.

وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.

بور-روك/غ ر/الح

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