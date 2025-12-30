الرئيس الكولومبي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الاثنين رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 23,7 في المئة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في أعلى زيادة منذ 25 عاما.

وسترفع الزيادة، مصحوبة بحزم دعم حكومية للنقل، الحد الأدنى للأجور من 1,6 مليون بيزو (442 دولارا) إلى مليوني بيزو (520 دولارا).

وقال الرئيس في خطاب ألقاه إلى جانب وزير العمل أنتونيو سانغينو “نسعى من خلال هذه الإجراءات للتخفيف من عدم المساواة”، لكنه أضاف بأن الخطوة ستتسبب “بالضغط على الأسعار”.

أشرف بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا على سلسلة تحرّكات لزيادة الأجور منذ تولى السلطة، بما في ذلك زيادة نسبتها 16 في المئة عام 2023.

وأفادت وزارة المال الكولومبية بأن إدارة بيترو رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 42,4 في المئة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

ويحذّر خبراء اقتصاد من أن الزيادة الكبيرة في الأجور قد تؤثر سلبا على تكاليف المعيشة والتضخم في وقت يتوقع مصرف كولومبيا المركزي بأن يبلغ التضخم حوالى أربعة في المئة العام المقبل.

وحّذر استاذ الاقتصاد في الجامعة الكزافيريانية خورخي ريستريبو في تصريح لفرانس برس من أن أي “زيادة تتجاوز التضخم بكثير ستكون دفعة غير مستدامة نظرا إلى أنها ستترجم بمزيد من التضخم.. مع تأثير على الاقتصاد الكلي يمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد الكولومبي”.

ويجني حوالى نصف العمال في كولومبيا والذين يعمل العديد منهم بشكل غير رسمي، أقل من الحد الأدنى للأجور، بحسب الإدارة الوطنية الكولومبية للإحصاء.

وتجاوز الاقتصاد الكولومبي توقعات المحللين إذ يُنتظر بأن يسجّل إجمالي الناتج المحلي نموا نسبته 2,6 و2,7 في المئة بحلول نهاية العام.

