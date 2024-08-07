السعودية: اغتيال هنية زعيم حماس “انتهاك سافر” لسيادة إيران

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القاهرة (رويترز) – قالت السعودية يوم الأربعاء إن اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في طهران “انتهاك سافر” لسيادة إيران.

وتعليق وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع استثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هو أول تعليق تصدره المملكة منذ مقتل هنية رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية يوم 31 يوليو تموز.

وأضاف الخريجي أن السعودية ترفض “أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة”.