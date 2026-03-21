السعودية تأمر الملحق العسكري الإيراني و4 دبلوماسيين بمغادرة البلاد

reuters_tickers

2دقائق

21 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت إن المملكة أبلغت الملحق العسكري الإيراني ومساعده وثلاثة من موظفي السفارة بضرورة مغادرة المملكة في غضون 24 ساعة بعد إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك استنادا إلى ما وصفتها بالهجمات الإيرانية المستمرة على الأراضي السعودية.

وقالت السلطات إن المملكة تعرضت لهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها.

وقالت الوزارة في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد و”سيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليا ومستقبلا”.

وقال وزير الخارجية السعودي يوم الأربعاء إن المملكة تحتفظ بحقها في العمل عسكريا ضد إيران، وإن أي ثقة مع طهران قد تحطمت في أعقاب الهجمات الأخيرة.

وأعادت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 2023 في إطار جهود لتهدئة التوترات بعد سنوات من العداء الذي شهد دعمهما لفصائل سياسية وعسكرية متناحرة في المنطقة.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تلاها من هجمات طهران على دول الخليج المجاورة، إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، ووقف الإنتاج ببعض المواقع.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)