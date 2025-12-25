السعودية تحث المجلس الانتقالي الجنوبي على الانسحاب من محافظتين باليمن

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السعودية اليوم الخميس إنها لا تزال تأمل في أن ينهي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التصعيد الذي منحه سيطرة واسعة على جنوب البلاد، وهو التحرك الذي عمق حالة الضبابية في بلد منقسم بالفعل بين حكومتين منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من عشر سنوات.

ووصفت المملكة في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمليات العسكرية التي شنها المجلس الانتقالي وسيطر من خلالها على محافظتي حضرموت والمهرة في شرق البلاد في وقت سابق من هذا الشهر بأنها “تصعيد غير مبرر”.

وأضاف البيان “ما زالت المملكة تعول على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين”.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران‭.‬

‭ ‬لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

ووصل وفد عسكري سعودي-إماراتي مشترك إلى عدن في 12 ديسمبر كانون الأول لمناقشة التدابير الرامية إلى نزع فتيل التوتر.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها “جرى إرسال فريق عسكري مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف”.

ويعاني اليمن من ويلات حرب أهلية منذ عام 2014، تمكن خلالها الحوثيون من السيطرة على الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المدعومة من السعودية إلى الفرار جنوبا واتخاذ مدينة عدن الساحلية مقرا.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)