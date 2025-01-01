السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا

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أعلنت السلطات السعودية الأربعاء تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية “للتخفيف من الأوضاع الصعبة” على السوريين، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا”.

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة أن “الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين”.

وزار وفد حكومي رفيع المستوى نهاية الشهر الماضي دمشق حيث التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وكان الشرع قال في مقابلة مع قناة العربية السعودية الأحد إنّ “سوريا بلد منكوب” في إشارة لتداعي البنى التحتية بعد أكثر من عقد من الحرب.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بانهيار النظام الصحي في البلاد، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشار مسؤولوها الأسبوع الماضي أن “حوالى نصف المستشفيات السورية خارجة عن الخدمة”.

شنّ تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا استمرّ 11 يوما أفضى في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إلى إطاحة حكم آل الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن.

وكانت السعودية أرسلت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالها في شباط/فبراير 2023، إبان حكم بشار الأسد.

هت/الح