السعودية تعدم ستة إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات (إعلام رسمي)

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أعلنت السلطات السعودية الأربعاء إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، على ما أورد الإعلام الرسمي، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ ستة إيرانيين ذكرتهم بالاسم “أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”، وتابعت “تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية” دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.

وفي 2024، أعدمت السعودية 117 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بالمخدرات، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.

وأطلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وإحدى أكبر أسواق مخدر الكبتاغون في الشرق الأوسط، في نيسان/أبريل 2023، أكبر حملة ضد المخدرات تضمنت توقيف مروجين ومتعاطين في الطرق العامة عبر البلاد.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات. وأعدمت المملكة شخصين فقط دينوا بهذه الجريمة في 2023.

لكّن عام 2024 شهد تزايدا حادا في تنفيذ الإعدامات عموما وفي الجرائم المرتبطة بالمخدرات خصوصا، مع إعدام 117 دينوا بهذه الجريمة من أصل 338 شخصا.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية ومقرّها في لندن والتي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ القوتين الاقليميتين البارزتين في الشرق الأوسط توصلتا في آذار/مارس 2023 إلى اتفاق تقارب مفاجئ برعاية صينية أنهى قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات بين البلدين.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي وضعها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.

وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على أنّ “حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل” وعلى “محاربة المخدرات”.

بور/دص